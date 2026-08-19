|
19.08.2026 06:37:00
Zhongce Rubber Group A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Zhongce Rubber Group A lud am 18.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.40 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Zhongce Rubber Group A 1.34 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal hat Zhongce Rubber Group A mit einem Umsatz von insgesamt 12.28 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.21 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 9.54 Prozent gesteigert.
Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 1.40 CNY hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 12.28 Milliarden CNY erwartet.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich tiefrot
An den Börsen in Asien werden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.