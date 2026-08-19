Zhongce Rubber Group A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Zhongce Rubber Group A lud am 18.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.40 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Zhongce Rubber Group A 1.34 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Zhongce Rubber Group A mit einem Umsatz von insgesamt 12.28 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.21 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 9.54 Prozent gesteigert.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 1.40 CNY hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 12.28 Milliarden CNY erwartet.

Redaktion finanzen.ch