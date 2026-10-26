Zhongce Rubber Group A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Zhongce Rubber Group A hat am 23.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 0.47 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zhongce Rubber Group A noch ein Gewinn pro Aktie von 1.36 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.60 Milliarden CNY – ein Plus von 6.57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zhongce Rubber Group A 11.83 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch