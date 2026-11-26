Zhihu hat am 24.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.10 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 97.7 Millionen USD – ein Plus von 6.12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zhihu 92.1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch