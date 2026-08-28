Zhihu A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Zhihu A hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.19 HKD. Im Vorjahresquartal hatten 0.320 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2.69 Prozent auf 794.3 Millionen HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 773.5 Millionen HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch