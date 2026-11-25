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25.11.2026 06:37:00
Zhihu A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Zhihu A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.25 HKD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.210 HKD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 766.1 Millionen HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 720.0 Millionen HKD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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