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26.08.2026 06:37:00
Zheshang Securities: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Zheshang Securities hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.19 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.130 CNY erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19.22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4.52 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3.66 Milliarden CNY.
Redaktion finanzen.ch
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