Zhenhai Petrochemical Engineering hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Zhenhai Petrochemical Engineering präsentierte in der am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.05 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.110 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 50.61 Prozent auf 61.5 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Zhenhai Petrochemical Engineering 124.5 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch