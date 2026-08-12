Zhengzhou Yutong Bus stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Zhengzhou Yutong Bus gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.54 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.530 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11.30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.81 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 9.71 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0.528 CNY sowie einen Umsatz von 10.81 Milliarden CNY prognostiziert.

Redaktion finanzen.ch