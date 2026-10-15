Zhengzhou Yutong Bus stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Zhengzhou Yutong Bus lud am 14.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.60 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.610 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.10 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 11.13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.24 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0.756 CNY sowie einem Umsatz von 11.28 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.ch