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28.08.2026 06:37:00
Zhengzhou Coal Industry Electric Power: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Zhengzhou Coal Industry Electric Power hat am 25.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.12 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0.130 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 674.9 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 22.51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zhengzhou Coal Industry Electric Power 871.0 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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