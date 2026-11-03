Zhengping Road Bridge Construction stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Zhengping Road Bridge Construction hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.18 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Zhengping Road Bridge Construction ein Ergebnis je Aktie von -0.010 CNY vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 78.90 Prozent auf 64.9 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 307.5 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch