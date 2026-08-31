Zhende Medical A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Zhende Medical A hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.34 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.290 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10.37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.22 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.11 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch