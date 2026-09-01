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01.09.2026 06:37:00
Zhejiang Zone-King Environmental Sci Tech A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Zhejiang Zone-King Environmental Sci Tech A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Zhejiang Zone-King Environmental Sci Tech A hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.15 CNY vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0.150 CNY je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zhejiang Zone-King Environmental Sci Tech A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17.30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25.8 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 22.0 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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