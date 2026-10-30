Zhejiang Zomax Transmission hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Zhejiang Zomax Transmission gab am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.05 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zhejiang Zomax Transmission ein EPS von 0.040 CNY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zhejiang Zomax Transmission in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 244.0 Millionen CNY im Vergleich zu 239.7 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch