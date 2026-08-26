Zhejiang Zhongxin Environmental Protection Technology Group A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Zhejiang Zhongxin Environmental Protection Technology Group A äusserte sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.70 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.310 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Zhejiang Zhongxin Environmental Protection Technology Group A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 485.0 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 59.99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 303.2 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch