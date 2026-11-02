Zhejiang Zhenshi New Materials präsentierte Quartalsergebnisse

Zhejiang Zhenshi New Materials hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.12 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.110 CNY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.07 Milliarden CNY – eine Minderung von 2.36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.12 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch