Zhejiang Zheneng Electric Power stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Zhejiang Zheneng Electric Power veröffentlichte am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Umsatzseitig standen 21.36 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 8.49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zhejiang Zheneng Electric Power 23.34 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch