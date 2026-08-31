Zhejiang Zheneng Electric Power stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Zhejiang Zheneng Electric Power veröffentlichte am 28.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.04 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.180 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5.33 Prozent auf 16.92 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17.87 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch