Zhejiang Yunzhongma A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Zhejiang Yunzhongma A präsentierte in der am 21.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.27 CNY gegenüber 0.110 CNY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 847.2 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 21.16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 699.2 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch