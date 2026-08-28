Zhejiang Yongtai Technology präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Zhejiang Yongtai Technology lud am 25.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das vergangene Quartal hat Zhejiang Yongtai Technology mit einem Umsatz von insgesamt 301.7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 214.2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 40.84 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch