Zhejiang Yongtai Technology gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Zhejiang Yongtai Technology hat am 16.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 345.3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 74.18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 198.3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch