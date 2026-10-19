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19.10.2026 06:37:00
Zhejiang Yongtai Technology gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Zhejiang Yongtai Technology hat am 16.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 345.3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 74.18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 198.3 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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