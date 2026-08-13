Zhejiang Yongjin Metal Technology A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Zhejiang Yongjin Metal Technology A hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.64 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.550 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 12.90 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang Yongjin Metal Technology A 10.74 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch