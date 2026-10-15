Zhejiang Yiming Food A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Zhejiang Yiming Food A hat sich am 14.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0.040 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zhejiang Yiming Food A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 7.34 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 689.5 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 744.1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch