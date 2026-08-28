Zhejiang Yiming Food A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Zhejiang Yiming Food A hat sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.06 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang Yiming Food A 0.050 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 748.4 Millionen CNY – ein Plus von 0.96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zhejiang Yiming Food A 741.3 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch