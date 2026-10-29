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29.10.2026 06:37:00
Zhejiang Xinneng Photovoltaic Technology A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Zhejiang Xinneng Photovoltaic Technology A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0.05 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.160 CNY je Aktie erzielt worden.
Zhejiang Xinneng Photovoltaic Technology A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 284.3 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28.15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 221.9 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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