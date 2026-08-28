Zhejiang Xinneng Photovoltaic Technology A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Zhejiang Xinneng Photovoltaic Technology A hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0.05 CNY. Im letzten Jahr hatte Zhejiang Xinneng Photovoltaic Technology A einen Gewinn von 0.150 CNY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zhejiang Xinneng Photovoltaic Technology A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 8.54 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 202.8 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 221.7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch