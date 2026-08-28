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28.08.2026 06:37:00
Zhejiang Xinneng Photovoltaic Technology A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Zhejiang Xinneng Photovoltaic Technology A hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei 0.05 CNY. Im letzten Jahr hatte Zhejiang Xinneng Photovoltaic Technology A einen Gewinn von 0.150 CNY je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zhejiang Xinneng Photovoltaic Technology A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 8.54 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 202.8 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 221.7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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