Zhejiang Xinao Textiles A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Zhejiang Xinao Textiles A hat sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 0.15 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.110 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Zhejiang Xinao Textiles A 1.58 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17.64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.34 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch