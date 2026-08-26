Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group veröffentlichte am 25.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.12 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group mit einem Umsatz von insgesamt 4.48 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.44 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 1.00 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch