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31.08.2026 06:37:00
Zhejiang XCC Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Zhejiang XCC Group hat sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.08 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0.110 CNY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Zhejiang XCC Group im vergangenen Quartal 812.1 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19.21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zhejiang XCC Group 1.01 Milliarden CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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