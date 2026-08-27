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27.08.2026 06:37:00
Zhejiang WHWH Industry gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Zhejiang WHWH Industry hat am 26.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 0.02 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zhejiang WHWH Industry 0.060 CNY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 313.5 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 8.83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 288.0 Millionen CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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