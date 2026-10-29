Zhejiang Weiming Environment Protection veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Zhejiang Weiming Environment Protection hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.23 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang Weiming Environment Protection 0.350 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Zhejiang Weiming Environment Protection im vergangenen Quartal 1.83 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7.64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zhejiang Weiming Environment Protection 1.98 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch