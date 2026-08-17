Zhejiang Weiming Environment Protection: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Zhejiang Weiming Environment Protection hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.19 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.350 CNY je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Zhejiang Weiming Environment Protection mit einem Umsatz von insgesamt 1.61 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.89 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 14.83 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch