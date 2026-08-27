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27.08.2026 06:37:00
Zhejiang Weihua New Material A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Zhejiang Weihua New Material A hat am 26.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0.09 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang Weihua New Material A 0.140 CNY je Aktie verdient.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 338.0 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 37.24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zhejiang Weihua New Material A einen Umsatz von 246.3 Millionen CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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