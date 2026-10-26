Zhejiang Wazam New Materials A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Zhejiang Wazam New Materials A hat am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 4.07 CNY gegenüber 0.140 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Zhejiang Wazam New Materials A 2.65 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 140.77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.10 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch