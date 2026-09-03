Zhejiang Wazam New Materials A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Zhejiang Wazam New Materials A äusserte sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.93 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.170 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Zhejiang Wazam New Materials A mit einem Umsatz von insgesamt 1.73 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.07 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 62.01 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch