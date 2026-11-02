Zhejiang Wanfeng Chemical A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Zhejiang Wanfeng Chemical A hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.14 CNY, nach 0.090 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 194.5 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 142.0 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch