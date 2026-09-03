Zhejiang Wanfeng Chemical A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Zhejiang Wanfeng Chemical A hat sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurden 0.15 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zhejiang Wanfeng Chemical A 0.110 CNY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Zhejiang Wanfeng Chemical A 174.1 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13.47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 153.4 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch