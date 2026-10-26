Zhejiang UE Furniture: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Zhejiang UE Furniture lud am 23.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.27 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.180 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19.42 Prozent auf 1.55 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.29 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch