Zhejiang Tuna Environmental Science Tech: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Zhejiang Tuna Environmental Science Tech hat am 27.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.11 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Zhejiang Tuna Environmental Science Tech ein Ergebnis je Aktie von 0.020 CNY vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 20.31 Prozent zurück. Hier wurden 216.9 Millionen CNY gegenüber 272.2 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch