Zhejiang Tony Electronic A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Zhejiang Tony Electronic A stellte am 24.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.14 CNY gegenüber 0.120 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat Zhejiang Tony Electronic A 376.5 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 39.10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 618.3 Millionen CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch