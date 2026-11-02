Zhejiang Tion Vanly Tech A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Zhejiang Tion Vanly Tech A hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 0.14 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zhejiang Tion Vanly Tech A noch ein Gewinn pro Aktie von 0.150 CNY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Zhejiang Tion Vanly Tech A 620.6 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5.41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 588.8 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch