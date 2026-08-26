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26.08.2026 06:37:00
Zhejiang Tiancheng Controls informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Zhejiang Tiancheng Controls hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.07 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 750.1 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 21.68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 616.5 Millionen CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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