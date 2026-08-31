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31.08.2026 06:37:00
Zhejiang Supcon Technology A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Zhejiang Supcon Technology A hat am 28.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.10 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.300 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.13 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 4.24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.22 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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