Zhejiang Supcon Technology A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Zhejiang Supcon Technology A hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -0.01 CNY. Ein Jahr zuvor waren 0.100 CNY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2.57 Prozent auf 1.87 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.82 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch