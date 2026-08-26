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26.08.2026 06:37:00
Zhejiang Sunrise Garment Group A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Zhejiang Sunrise Garment Group A hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.01 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Zhejiang Sunrise Garment Group A ein EPS von 0.020 CNY in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 893.2 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang Sunrise Garment Group A 884.0 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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