Zhejiang Starry Pharmaceutical: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Zhejiang Starry Pharmaceutical liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zhejiang Starry Pharmaceutical die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Umsatz wurde auf 594.0 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 447.3 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch