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03.09.2026 06:37:00
Zhejiang Starry Pharmaceutical: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Zhejiang Starry Pharmaceutical hat am 31.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Mit einem EPS von 0.04 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Zhejiang Starry Pharmaceutical mit 0.040 CNY je Aktie genauso viel verdiente.
Zhejiang Starry Pharmaceutical hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 703.0 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1.24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 711.9 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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