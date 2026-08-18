Zhejiang Shuangyuan Technology A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Zhejiang Shuangyuan Technology A hat am 15.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.20 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.130 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 101.1 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 20.72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 83.7 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch