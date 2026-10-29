Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.02 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.060 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 104.9 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 19.62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 130.5 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch