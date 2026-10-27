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27.10.2026 06:37:00
Zhejiang Shibao Company hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Zhejiang Shibao Company hat am 25.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 0.07 HKD gegenüber 0.080 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zhejiang Shibao Company im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22.36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.25 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel waren 1.02 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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